ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟
يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الشباب والاتحاد، تجمع بينهما في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.
خسر نادي الاتحاد من الهلال في مباراته الأخيرة المؤجلة من الجولة 12 بهدفين مقابل هدف، فتوقف رصيده عند 54 نقطة ومازال في الصدارة.
الشباب هو وصيف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 46 نقطة، ولا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاقتراب من العميد المتصدر والهروب من مطارديه النصر والهلال.
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وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟
طرح الشباب تذاكر مباراته مع الاتحاد عبر موقع (ticketmx)، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد من 100 ريال وحتى تصل إلى 25000 ريال.
الفئة
السعر
F1 عائلات الشباب
100 ريال
F2 عائلات الإتحاد
100 ريال
C الشباب
100 ريال
H1 الشباب
150 ريال
H2 الشباب
150 ريال
H3 الشباب
150 ريال
H4
150 ريال
L1 الشباب
150 ريال
L2 الشباب
150 ريال
L3 الشباب
150 ريال
L4
150 ريال
G
2000 ريال
VIP BOX1
25000 ريال
ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟
موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الشباب - الاتحاد
الأحد 13 مارس 2022،
SSC
ستاد الأمير فيصل بن فهد