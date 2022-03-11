ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الشباب والاتحاد، تجمع بينهما في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر نادي الاتحاد من الهلال في مباراته الأخيرة المؤجلة من الجولة 12 بهدفين مقابل هدف، فتوقف رصيده عند 54 نقطة ومازال في الصدارة.

الشباب هو وصيف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 46 نقطة، ولا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاقتراب من العميد المتصدر والهروب من مطارديه النصر والهلال.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

طرح الشباب تذاكر مباراته مع الاتحاد عبر موقع (ticketmx)، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد من 100 ريال وحتى تصل إلى 25000 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات الشباب 100 ريال F2 عائلات الإتحاد 100 ريال C الشباب 100 ريال H1 الشباب 150 ريال H2 الشباب 150 ريال H3 الشباب 150 ريال H4 150 ريال L1 الشباب 150 ريال L2 الشباب 150 ريال L3 الشباب 150 ريال L4 150 ريال G 2000 ريال VIP BOX1 25000 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.