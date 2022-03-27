ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية وأستراليا؟

يستضيف المنتخب السعودي منتخب أستراليا على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

ضمن منتخب السعودية التأهل مباشرةً للمونديال رغم تعادله الأخير مع الصين، حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب خلف اليابان برصيد 20 نقطة.

أما منتخب أستراليا فسيكمل مشواره في التصفيات، حيث ضمن المركز الثالث في المجموعة وسيواجه في الدور الرباع أحد منتخبات الإمارات والعراق ولبنان.

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة السعودية وأستراليا؟

تتواجد تذاكر مباراة السعودية وأستراليا على منصة مكاني، ولا توجد طريقة أخر لحجز التذاكر.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة السعودية وأستراليا؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة السعودية وأستراليا من 20 ريال وحتى تصل إلى 1000 ريال.

الفئة السعر أفراد موحدة 20 ريالاً عوائل موحدة 20 ريالاً منصة فضية أفراد 500 ريال منصة ذهبية "أفراد + عوائل" 1000 ريال

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام أستراليا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا هو الثلاثاء 29 مارس 2022، على استاد الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.