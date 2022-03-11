ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والهلال؟

بعد فوزٍ هام على الاتحاد، يلتقي نادي الهلال مع نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وأصبح من المنافسين على اللقب بعد فوزه على العميد، فقد أصبح الفارق بينهما هو 11 نقطة، والزعيم له مباراتين مؤجلتين.

نادي الرائد لديه تحدٍ آخر في الجولات القادمة، وهو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط، والذي تفصله عنها 6 نقاطٍ فقط، حيث يقع في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الرائد والهلال.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرائد والهلال؟

طرح نادي الرائد تذاكر مباراته أمام الهلال عبر منصة (الرائد ايفينتو)، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

🎟 | بدأ البيع لتذاكر مباراة #الرائد والهلال عبر منصة :



( الرائد ايفينتو ) عبر هذا الرابط :https://t.co/1JHR8UHvBD



⛔️ و الأسعار كالتالي :



🔺 المنصة 400 ريال

🔺 الدرجة الموحدة 40 ريال

🔺 الدرجة الأولى بوابة 1 (عوائل) 20 ريال

🔺 الدرجة الموحدة (خلف المرميين) 15 ريال pic.twitter.com/tEYllXW2Hf — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) March 10, 2022

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الرائد والهلال؟

تتراوح أسعار مباراة الرائد والهلال من 15 ريالًا وحتى 400 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة السعر الدرجة الموحدة (خلف المرميين) 15 ريالًا الدرجة الأولى بوابة 1 (عوائل) 20 ريالًا الدرجة الموحدة 40 ريالًا المنصة 400 ريال

ما هو موعد مباراة الرائد والهلال؟

موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الرائد والهلال كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.