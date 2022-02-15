ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والنصر؟

يستقبل الباطن بملعبه نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر قمة الجولة الماضية أمام الاتحاد، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة ويخسر مركز الوصافة لصالح الشباب.

الباطن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، ويبتعد فقط بنقطة عن مراكز الهبوط، لذلك فلا بديل عن الفوز للابتعاد عن هذا الصراع الضخم.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الباطن والنصر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الباطن والنصر؟

فتح نادي الباطن باب حجز تذاكر مباراته أمام النصر، عبر موقع hadir ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

🔵 تذاكر المباراة 🔵



حجز تذاكر مباراة #الباطن_النصر عبر الرابط التالي 👇🏼https://t.co/kCovEqAUOG pic.twitter.com/r2m2M5Zu7J — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) February 15, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الباطن والنصر؟

ستكون تذاكر مباراة الباطن والنصر، بسعر موحود وهو 34.5 ريال سعودي، لكافة الدرجات.

الفئة السعر بوابة رقم 1 (جمهور الهلال) 34.5 ريال سعودي بوابة رقم 2 (جمهور الباطن) 34.5 ريال سعودي بوابة رقم 3 (العوائل) 34.5 ريال سعودي بوابة 4 (جمهور الباطن) 34.5 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الباطن والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الباطن هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 15:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر.