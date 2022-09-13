ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الباطن والنصر في الجولة الرابعة منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف نادي الباطن نادي النصر في ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023.

حقق النصر فوزه الثاني هذا الموسم على ضمك في الجولة السابقة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط وصعد للمركز السادس في جدول الترتيب.

أما نادي الباطن فقد خسر مبارياته الثلاث السابقة من الشباب والفتح والاتفاق على التوالي، ليقبع في قاع الترتيب دون أي نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الباطن والنصر؟

طرح نادي الباطن تذاكر مباراته أمام النصر، والتي تقام على ملعب نادي الباطن عبر موقع tickets.websoft.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الباطن والنصر؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة الباطن والنصر، ويكون سعر التذكر الموحدة 50 ريال.

الفئة السعر الموحدة 50 ريال

ما هو موعد مباراة الباطن والنصر؟

موعد مباراة النصر والباطن، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 15 سبتمبر 2022، على ملعب نادي الباطن.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية، 5:40 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن- النصر الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر SSC

شاهد VIP ملعب نادي الباطن

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الباطن والنصر؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.