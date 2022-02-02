ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري؟

يستهل النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2021 بمباراة صعبة صد نادي مونتيري، تقام في ستاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة.

على الجانب الآخر، ستكون هذه المشاركة الخامسة لنادي مونتيري في كأس العالم للأندية، ويشارك بصفته بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف 2019.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري من خلال موقع ticketmaster.ae، والمخصص لتذاكر كأس العالم للأندية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري؟

هناك 4 فئات لتذاكر مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية 2021، والحد الأدنى للسعر هو 25 درهم والأعلى هو 150 درهمًا إماراتيًا.

الفئة السعر الفئة 1 150 درهم الفئة 2 100 درهم الفئة 3 50 درهم الفئة 4 25 درهم

ما هو موعد مباراة الأهلي ومونتيري؟

موعد مباراة الأهلي ومونتيري هو السبت 5 فبراير 2022 على استاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.