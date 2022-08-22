ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يستعد الأهلي لافتتاح مشواره في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، حين يستضيف نظيره القيصومة، على ملعب "الجوهرة المشعة".

موسم 2021-22 كان عصيبًا على "الراقي" وجماهيره، بعد أن أنهى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز قبل الأخير، وهبط للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.

ويسعى "قلعة الكؤوس" إلى القتال في الموسم الجديد من أجل العودة سريعًا إلى دوري المحترفين، والمنافسة على الألقاب كما اعتاد في السابق.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة؟

من المنتظر أن يتم طرح تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة عبر بوابة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

لكن لم يتم طرح تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة رسميًا حتى لحظة كتابة هذه السطور، وسيكون على جماهير "الراقي" الانتظار قبل إطلاقها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والقيصومة؟

بالنظر إلى أسعار تذاكر مباريات الأهلي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فمن المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر مباريات الأهلي والقيصومة بين 15 و300 ريال، حسب المكان في الملعب.

الفئة السعر موحدة 15 ريال فضي "الواجهة" 30 ريال منصة ذهبية 150 ريال منصة رويال 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي والقيصومة؟

موعد مباراة الأهلي ضد القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت القاهرة.