ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي؟

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مباراة الأهلي والفيصلي والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة مشواره في البطولة التي يعد بطلها التاريخي، برصيد 13 لقبًا، لكن آخرها يعود إلى عام 2016.

أما الفيصلي، البطل الأخير لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيدخل المباراة وهدفه الأساسي الدفاع عن لقبه، وتخطي عقبة الأهلي في مباراة معقدة.

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وبكل تأكيد فإن الفريقان سيدخلان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز من أجل العبور إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي؟

تم بالفعل طرح تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويمكنك حجز التذكرة عبر موقع "مكاني" الخاص بحجز التذاكر عبر هذا الرابط.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي؟

تتراوح أسعار التذاكر في ملعب الأمير عبد الله الفيصل بين 15 و300 ريال، بحسب الفئة الخاصة بالتذكرة والمقعد.

الفئة السعر موحدة 15 ريال فضي 30 ريال ذهبي 150 ريال رويال 300 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الأهلي والفيصلي؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الأهلي والفيصلي، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الأهلي والفيصلي؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وتبدأ المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والفيصلي؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفيصلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.