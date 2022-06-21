ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والرائد؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي والرائد التي تقام في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة صعبة تجمع بين الأهلي والرائد، وذلك في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.

يعيش النادي الأهلي موسم صعب قد ينتهي بهبوطه من دوري المحترفين، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

ستكون المباراة صراع مباشر على الهروب من الهبوط، فالرائد يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، والفائز من اللقاء سيخطوا خطوة كبيرة نحو البقاء.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والرائد؟

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الرائد والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

طرحت تذاكر مباراة الأهلي والرائد على منصة مكاني، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرائد؟

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن تذاكر مباراة الفريق ضد الرائد في الجولة 29 ستكون مجانية للجميع.

وجاء في بيان الراقي: "طوال تاريخ هذا النادي لم يتجاوز أزمة أو يصل يومًا إلى منصة تتويج إلا وكان للمدرج الأول في المملكة بصمة ووقفة لا تنسى".

طوال تاريخ هذا النادي لم يتجاوز أزمة أو يصل يوما إلى منصة تتويج إلا وكان للمدرج الأول في المملكة بصمة ووقفة لا تنسى



الخميس 23 يونيو#الاهلي_الرائد

مدرجات الجوهرة تستقبلكم بحب و "مجاناً"



احجز تذكرتكhttps://t.co/Rli9Qyo3wS

لكل شخص إمكانية حجز تذكرتين#كلنا_الأهلي pic.twitter.com/pm4YpwjQNw — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 19, 2022

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الرائد؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد هو الخميس 23 يونيو 2022 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.