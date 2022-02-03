ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون؟

يستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والتعاون ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي هذا الموسم يمر بموقف لا يحسد عليه، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيعمل على تحسين مساره بداية من مباراة التعاون، بعد تعادله أمام ضمك في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر التعاون، يدخل المباراة بعد خسارة من النصر بهدف دون رد في الجولة الماضية، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا كنت تريد حضور المباراة من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والتعاون؟

طُرحت تذاكر مباراة الأهلي والتعاون عبر منصة مكاني ولا توجد طريقة أخرى لشراء التذاكر إلا عبرها.

الآن احصل على تذكرتك من #مكاني لمباراة #الأهلي_التعاون ضمن دوري كأس الأمير : محمد بن سلمان للمحترفين :https://t.co/femRBLrp9v pic.twitter.com/dKrYlJm0Qb — مكاني (@MakaniSaudiPost) February 2, 2022

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.



ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون؟



تنقسم تذاكر مباراة الأهلي والتعاون إلى أربع فئات، أقلهم بـ15 ريال، والأغلى بـ300 ريال.



أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون



الفئة السعر موحد 15 ريال فضي 30 ريال ذهبي 150 ريال رويال 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون؟



موعد مباراة الأهلي والتعاون في الجولة 19 من الدوري السعودي هو يوم السبت 5 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر.