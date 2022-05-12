ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها؟

يستضيف الأهلي ضيفًا ثقيلًا وهو نادي أبها ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها التعادل أمام الباطن في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، ليصل إلى النقطة 29.

على الجانب الآخر أبها يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس، يعزز بها المركز السابع الذي يحتله برصيد 33 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وأبها؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الأهلي وأبها هي موقع مكاني.

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عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

آلية توزيع التذاكر المجانية وعددها (27500) تذكرة لمواجهة #الأهلي_أبها pic.twitter.com/rHUdhzjcHa — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 12, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها حسب درجة المقعد وتبدأ من 20 ريال وحتى 300 ريال.

الفئة السعر الموحدة 20 ريال الفضية 150 ريال الذهبية 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد أبها؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها هو السبت 14 مايو 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة.