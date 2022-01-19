ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي؟

يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نظيره الفيصلي، في مباراة قوية، وتقام لحساب الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الفيصلي من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الفيصلي ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الفيصلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى حيث لم يحقق الفوز في آخر ست مباريات، ويصارع حاليًا للهرب من مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وجمع الفيصلي 16 نقطة منذ بداية الموسم الحالي، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز 13 آخر مراكز ضمان البقاء في دوري الأضواء.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع الفيصلي عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي من 35 ريال وتتدرج حتى تصل إلى 300 ريال.

الفئة السعر الموحدة 35 ريال الفضي 150 ريال الذهبي 300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيصلي؟

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي هو الأحد الموافق 21 يناير 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر.