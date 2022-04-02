ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2022؟

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس الملك 2021-22.

استهل نادي الاتحاد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفية بالفوز على الفتح بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وفاز في ربع النهائي على التعاون بهدفين مقابل هدف.

أما نادي الفيحاء فقد فاز على أبها بأربعة أهدافٍ دون رد في دور الـ16، وتخطى الباطن بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء على موقع تذاكر الفيحاء، وهو الطريقة الوحيدة لحصولك على مقعد.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار ناديك مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.