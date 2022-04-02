ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2022؟
يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس الملك 2021-22.
استهل نادي الاتحاد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفية بالفوز على الفتح بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وفاز في ربع النهائي على التعاون بهدفين مقابل هدف.
أما نادي الفيحاء فقد فاز على أبها بأربعة أهدافٍ دون رد في دور الـ16، وتخطى الباطن بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.
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جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلةوفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء؟
تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء على موقع تذاكر الفيحاء، وهو الطريقة الوحيدة لحصولك على مقعد.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار ناديك مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء من 10 ريالات وحتى تصل إلى 20 ريالًا، لكن التذاكر متاحة مجانًا لجمهور الفيحاء، حيث قام العضو الذهبي سليمان بن عثمان الأحمد بشراء جميع تذاكر الفريق.
الفئة
السعر
أفراد موحدة
10 ريالات
عائلات موحدة
10 ريالات
المنصة الفضية
20 ريالًا
ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك؟
موعد مباراة الاتحاد والفيحاء هو الإثنين الموافق 4 أبريل 2022 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - التعاون
الإثنين 4 أبريل 2022،
SSC
مدينة المجمعة الرياضية