ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك؟

يستقبل الفتح بملعب الأمير عبدلله بن جلوي نظيره الفتح، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تلاقى الفريقان معًا في النسخة الماضية من البطولة في دور ربع النهائي على ملعب الاتحاد، ونجح الفتح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت طرد لكل فريق!.

نجح الاتحاد في الفوز على الفتح في مباراة الفريقين معًا بالنسخة الحالية من الدوري في شهر نوفمبر الماضي عندما تفوق بثلاثية نظيفة، ولكنه سيسعى للثأر من خروجه من الكأس أمام نفس الفريق في الموسم الماضي.

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وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع الفتح عبر موقع مكاني، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح من 20 ريال وتتدرج حتى تصل إلى 300 ريال.

الفئة السعر الموحدة 20 ريال الفضي 150 ريال الذهبي 300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح هو الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، على ملعب الأمير عبدلله بن جلوى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت مصر.