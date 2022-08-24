ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة الأولى منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في مدينة الأحساء مباراة من العيار الثقيل يحل فيها نادي الاتحاد ضيفًا على نظيره العدالة، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يدخل المباراة وهدفه تحقيق بداية قوية للموسم، وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى بقية فرق الدوري السعودي للمحترفين بأنه سيكون أحد أقوى المنافسين على اللقب في الموسم الجديد، بعد أن فقد التتويج بلقب الموسم الماضي في المنعطف الأخير.

أما نادي العدالة، الوافد الجديد إلى الدوري السعودي المحترفين، فيأمل أن يتمكن من تحقيق المفاجأة وإحراج وصيف المسابقة، وأن يبدأ موسمه بقوة هو الآخر.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة؟

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة عبر موقع TicketMX، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والعدالة، وتتراوح أسعارها بين 10 ريال حتى 500 ريال.

الفئة أسعار التذاكر عائلات شمالي 10 ريال فئة 2 شمالي 10 ريال فئة 2 جنوبي 10 ريال عائلات جنوبي 10 ريال منصة علوي شمالي 500 ريال منصة سفلي شمالي 500 ريال منصة علوي جنوبي 500 ريال منصة سفلي جنوبي 500 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والعدالة؟

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا ربع بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العدالة - الاتحاد الجمعة 26 أغسطس 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.