ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة الاتحاد ضد الحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين في موسم 2021-22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد، استعاد طريق الانتصارات بعد الفوز على الشباب في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليواصل صدارة جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف.

أما نادي الحزم فيواصل معاناته في الموسم الحالي من الدوري السعودي، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد أن خسر آخر ست مباريات على التوالي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والحزم؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع الحزم عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع تذاكر مباراة الاتحاد والحزم

الاتحاد أعلن نفاذ تذاكر المباراة بعد دقائق معدودة من طرحها، حيث تأمل جماهير "العميد" مساعدته في مواصلة مشوار الانتصارات والعودة لتحقيق لقب الدوري السعودي.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم من 25 ريال وحتى تصل إلى 400 ريال.

الفئة السعر الموحدة 25 ريال الفضي 200 ريال الذهبي 400 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والحزم؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في الجولة 25 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.