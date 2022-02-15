ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي التعاون في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الاتحاد في المباراة الأخيرة على النصر بثلاثة أهدافٍ دون رد، ليواصل الانفراد بالصدارة برصيد 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن الشباب الوصيف.

على الجانب الآخر، تقدم نادي التعاون للمركز 11 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وذلك بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على الرائد بثلاثة أهدافٍ دون رد.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في حالة رغبتك في المشاهدة من الملعب، نتعرف هنا على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الاتحاد التعاون هي موقع مكاني.

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عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

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عبر الرابط التالي: https://t.co/veVVo1ayM6 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 15, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

هناك 3 فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والتعاون، وأسعارها كالتالي..

الفئة السعر الموحدة 45 ريال الفضية 200 ريال الذهبية 350 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والتعاون؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت مصر.