ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نظيره الاتفاق، في مباراة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، وتقام لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الاتفاق من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الاتفاق ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لمواصلة انتصاراته بعد أن حقق فوزين متتاليين على حساب الحزم والفيصلي على الترتيب.

وتمكن "فارس الدهناء" من حصد 16 نقطة حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري السعودي، يحتل بها المركز الثامن بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع الاتفاق عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق من 20 ريال وتتدرج حتى تصل إلى 300 ريال.

الفئة السعر الموحدة 20 ريال الفضي 150 ريال الذهبي 300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق هو الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر.