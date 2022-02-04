ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على أبها، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد هذا الموسم يعيش فترة من أنجح فتراته المحلية في السنوات الأخيرة، فالعميد يتصدر ترتيب الدوري ولديه سلسلة انتصارات متتالية منذ أكتوبر الماضي، وسيطمح لمواصلة شق طريقه نحو معانقة اللقب، وحصد نقاط المباراة كاملة للاستمرار في التربع على الصدارة وحيدًا.

على الجانب الآخر أبها بعد فوز على الاتفاق في الجولة الماضية، يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور، تساعده في الاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أبها والاتحاد؟

طرح أبها تذاكر مباراة الاتحاد المقرر إقامتها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية عبر موقعه الرسمي.

لا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر غير الدخول إلى موقع تذاكر أبها(هنا) ثم اختيار فريقك واختيار المدرجات.

ما هي أسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد؟

توجد أربع فئات لتذاكر مباراة أبها والاتحاد، وتتراوح أسعارها من 40.25 ريال، وحتى 138 ريال.

الدرجة سعر التذاكر الدرجة الموحدة 40.25 ريال درجة العوائل 40.25 ريال الدرجة الأولى 69 ريال الدرجة الممتازة 138 ريال

ما هو موعد مباراة أبها والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها هو الأحد الموافق 6 فبراير 2022، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 16:05 بتوقيت السعودية، 15:05 بتوقيت مصر.