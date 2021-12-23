ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والحزم؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والحزم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

العالمي سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الاتفاق في كأس الملك والوصل إلى ربع النهائي، ومن قبلها الفوز على الهلال في ديربي الرياض بهدفين دون رد، وسيعمل على الفوز بالمباراة لمواصلة الزحف نحو القمة.

على الجانب الآخر الحزم في هذا الموسم، بموقف لا يحسد عليه إذ يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والحزم؟

طرح النصر تذاكر مباراته مع الحزم عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ويمكنك حجز التذكرة عبر موقع "مرسول بارك" الخاص بحجز التذاكر عبر هذا الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والحزم؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة النصر والحزم بين 40 ريالًا و7000 ريال، بحسب الفئة الخاصة بالتذكرة والمقعد.

الفئة السعر A (عوائل النصر) 60 ريال B (عوائل النصر) 40 ريالًا C (أفراد النصر) 40 ريالًا D (أفراد النصر) 45 ريالًا E (أفراد النصر) 40 ريالًا F (أفراد النصر) 60 ريالًا G (أفراد النصر) 75 ريالًا H (أفراد النصر) 65 ريالًا I (أفراد النصر) 40 ريالًا K (أفراد الحزم) 40 ريالًا L (افراد الحزم) 50 ريالًا GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 500 ريالًا GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 550 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 500 ريالًا SPORT LOUNGE SOUTH 500 ريال PLATINUM LOUNGE 850 ريال SPORT LOUNGE NORTH 500 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 1150 ريال THE TERRACE 7,000 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والحزم؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة النصر والحزم، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والحزم؟

موعد مباراة النصر ضد الحزم هو يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على ملعب مرسول بارك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة،16:50 بتوقيت القاهرة.

كيف تشاهد مباراة النصر والاتفاق؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.