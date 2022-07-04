تعرف على جميع الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم لدعم "البلوجرانا"، ومن غادروا "كامب نو".

مر نادي برشلونة الإسباني في 2021-22 بواحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق، بعد أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وانتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي قبل الخروج من ربع النهائي.

الفريق بدأ الموسم بصورة سيئة لكن تحسن الوضع قليلًا مع قدوم تشافي هيرنانديز ونجح في إنهاء الدوري في المركز الثاني وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وكذلك السوبر الإسباني.

ورغم المعاناة الاقتصادية التي يعيش فيها برشلونة مؤخرًا، لكن بيع جزء من الحقوق التلفزيونية وكذلك إمكانية بيع أصول النادي فتح الباب لجلب عدد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ من هم القادمون إلى "كامب نو"، ومن غادر كتيبة "البلوجرانا"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

انضم بابلو توري لصفوف برشلونة قادمًا من راسينج لكنّه مقيد بصفوف الفريق الرديف "برشلونة أتلتيكو".

أتم برشلونة أول صفقتين بصورة مجانية بالتعاقد مع فرانك كيسييه من ميلان وكذلك أندرياس كريستنسن من تشيلسي بعد انتهاء العقد.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع عدد من الأسماء الأخرى أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي وكذلك كوندي من إشبيلية

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اللاعبون الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2022

أعلن برشلونة بشكل رسمي رحيل الثنائي فيليبي كوتينيو إلى أستون فيلا، وانتهاء إعارة أداما تراوري ولوك دي يونج

كما غادر داني ألفيش بعد انتهاء عقده، وكذلك انتهى عقد عثمان ديمبيلي لكن لا يزال النادي الكتالوني يحاول منحه عقدًا جديدًا

ومن المتوقع مغادرة فرينكي دي يونج في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد بضمه، هذا بجانب رحيل أسماء مثل كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وريكي بوتش وميراليم بيانيتش وغيرهم.