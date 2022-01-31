النادي الأهلي هو أحد أقوى الأندية ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي، واعتاد دائمًا على ضم الصفقات في فترات الانتقالات المختلفة.

دخل الأهلي سوق الانتقالات الشتوية 2022 بعد أسابيع قليلة من ميركاتو الصيف، والذي ضم خلاله عدد من الصفقات القوية أهمها بيرسي تاو.

لكن ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 ومن رحل عن الفريق؟ الإجابة في الأسطر القادمة.

ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يضم الأهلي أي صفقة في سوق الانتقالات الشتوية 2022، لكنه دعم صفوفه بقطع إعارة مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم.

عاد أيضًا والتر بواليا بعد انتهاء إعارته مع يني ملطية سبور، لكنه سرعان ما رحل للسيلية القطري.

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من هم الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

بجانب والتر بواليا، رحل عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 محمود كهربا على سبيل الإعارة لهاتاي سبور، وأحمد العش للبنك الأهلي، وجونيور أجايي الذي انتهى عقده.