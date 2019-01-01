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دوري أبطال أوروبا

ما هي حقيقة حفلة لاعبي يوفنتوس "الماجنة" بعد مباراة أتلتيكو؟

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Getty Images
أليجري تحدث عن الواقعة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لاعبي يوفنتوس قامو بتنظيم حفلاً خاصاً مباشرة عقب سقوط الفريق بالعاصمة الإسبانية على يد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

وخسر يوفنتوس بهدفين نظيفين قبل أسبوعين لقاء الذهاب أمام أتلتيكو في المباراة التي لُعبت على ملعب "مترو واندابوليتانو" بمدريد.

عدد من صحف المهتمة بمتابعة أخبار المشاهير، وعلى رأسها مجلة "كورونا"، نشرت تقريراً عن أن ليلة الخميس التالية مباشرة للمباراة نظم لاعبو البيانكونيري حفلاً في أحد فنادق تورينو.

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وكشف التقرير أن الحفلة شهدت تواجد كل لاعبي الفريق باستثناء الثنائي فيديريكو بيرنارديسكي وأندريا بارزالي، بالإضافة إلى ستين فتاة تم توجيه لهم الدعوى للحضور.

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المجلة أكدت صحة تقريرها بنشر قصصاً لعدد من الفتيات عبر "انستجرام" تؤكد تواجدهم في مكان الحفلة، بالإضافة لمراسلات بينهم تؤكد حضورهم حفلاً خاصاً بلاعبي يوفنتوس.

ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أكد حدوث الحفل في مؤتمر قبل مباراة أودينيزي وذكر أنه كان للعشاء ولا يجد فيه مشكلة، بل أمر جيد من أجل التنفيس عن اللاعبين.

ويلعب يوفنتوس مساء الجمعة مع أودينيزي في الدوري، ثم يواجه الثلاثاء المقبل أتلتيكو مدريد في تورينو أيضاً في إياب دور الستة عشر للأبطال.

 

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