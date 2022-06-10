ما هي تفاصيل معسكر ومباريات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

كان موسم 2021-2022 جزء من سلسلة مواسم مانشستر يونايتد المحبطة في السنوات الأخيرة، وخرج الفريق من جديد منه دون تحقيق أي لقب.

مع بداية الموسم، ضم الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو وأعاده لأولد ترافورد، وزادت آمال الجمهور في المنافسة على الدوري الإنجليزي على أقل تقدير، لكن الفريق لم يزداد إلا سوءًًا.

رحل المدرب السابق سولشاير بعد خسارة ثقيلة من ليفربول في وسط الموسم، وأكمل موسم اليونايتد رانجنيك قبل الاتفاق مع تين هاج الذي بدأ مهمته في الصيف الحالي.

سيبدأ الدوري الإنجليزي 2022-23 في 6 أغسطس 2022، وخلال هذه الفترة سيكون على مانشستر يونايتد الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.











متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

متى تبدأ تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد؟

يبدأ نادي مانشستر يونايتد تحضيراته للموسم الجديد في 12 يوليو 2022، حيث يقيم معسكره الإعدادي الأول في شرق آسيا وتحديدًا في تايلاند.

سيتجه الشياطين الحمر بعد ذلك لأستراليا لخوض مباريات في الفترة بين 15 و23 يوليو 2022، وذلك قبل العودة لأوروبا للعاصمة النرويجية أوسلو التي سيخوض فيها آخر مبارياته التحضيرية في 30 يوليو 2022.

🛫 Destination: Oslo 🇳🇴



The Reds will face Atletico Madrid as part of our pre-season schedule in July ✊🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2022

جدول مباريات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد

ستجمع المباراة الأولى بين مانشستر يونايتد وليفربول في ستاد راجامانجالا بتايلاند، وسيواجه ميلبورن فيكتوري وكريستال بالاس وأستون فيلا في أستراليا، وستجمع مباراة قوية بينه وبين أتلتيكو مدريد في النرويج.