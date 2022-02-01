ما هي تفاصيل عقد إدواردو مع الأهلي؟ وما هو راتبه؟

في صفقة من العيار الثقيل، نجح الأهلي السعودي في الحصول على خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو، قادمًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وأبرم "الراقي" خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان كارلوس إدواردو على رأسها بطبيعة الحال، إلى جانب الكاميروني فرانك كوم اللاعب السابق لنادي الريان القطري.

صفقة انتقال كارلوس إدواردو إلى الأهلي كانت مثيرة للجدل، بعد أيام من الشد والجذب بين النادي واللاعب، انتهت بانتقال البرازيلي إلى "قلعة الكؤوس".

ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

حسنًا، ما هي تفاصيل انتقال كارلوس إدواردو إلى الأهلي؟ جول يصحبكم في التقرير التالي للتعرف على كل ما يخص جوانب هذه الصفقة..

ما هي قيمة انتقال كارلوس إدواردو إلى الأهلي؟

نجح الأهلي في الحصول على خدمات كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى اللاعب ارتباطه بنادي شباب الأهلي الإماراتي.

عقد البرازيلي مع النادي الإماراتي كان يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وقرر الطرفان فسخ العقد بالتراضي مع تنازل كارلوس إدواردو عن بقية مستحقاته حتى نهاية الموسم.

ما هي مدة عقد كارلوس إدواردو مع الأهلي؟

لم يعلن الأهلي رسميًا عن مدة عقد كارلوس إدواردو مع الفريق خلال الكشف الرسمي عن الصفقة.

لكن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن انضمام البرازيلي إلى "الراقي" يأتي لمدة موسم ونصف.

ما هو راتب كارلوس إدواردو مع الأهلي؟

حسب برنامج "رياضة سكوب" الذي يبث عبر قناة السعودية، فإن البرازيلي سيحصل على 3.5 مليون دولار أمريكي عن مدة العقد بالكامل.

وقعت ادارة نادي #الأهلي صباح اليوم مع اللاعب كارلوس #ادواردو ليمثل الفريق لمدة سنة ونصف مقابل ثلاثة ملايين ونصف دولار.#رياضة_سكوب #قناة_السعودية pic.twitter.com/hU7JoSNX2W — رياضة سكوب (@RiyadahScoop) January 10, 2022

ماذا قدم كارلوس إدواردو مع الهلال؟

تعد هذه التجربة الثانية بالنسبة إلى كارلوس إدواردو في الدوري السعودي، بعد أن سبق له اللعب في صفوف الهلال خلال الفترة بين 2015 و2020.

وحقق إدواردو مع الهلال العديد من البطولات، يأتي على رأسها لقب دوري أبطال آسيا 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حقق لقب الدوري السعودي ثلاث مرات، وفاز بكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي مرتين.

وخلال الفترة التي قضاها في الهلال، لعب كارلوس إدواردو 147 مباراة في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل 75 هدفًا وتقدم 18 تمريرة حاسمة.