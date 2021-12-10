“ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي؟ لا أعرفها حقًا”

كشف براندن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أنه لم يكن يعلم بوجود بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وأن فريقه سيشارك فيها بعد خروجه من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وخسر ليستر سيتي بالأمس من نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي، واحتل المركز الثالث في مجموعته ليشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

ماذا قال براندن رودجرز عن دوري المؤتمر الأوروبي؟

قال المدرب الأيرلندي الشمال في تصريحات لشبكة "BT Sport"، عقب خسارة فريقه: "يجب أن أكون صادقًا أنا لا أعرف ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، كنت أركز فقط على الدوري الأوروبي وأن نتأهل إلى الدور القادم من مجموعتنا".

وواصل: "لذلك مع كل احترامي لمسابقة دوري المؤتمر، أنا لا أعرف طبيعتها أو نظامها حتى الآن، ولكني متأكد من أنني سأكتشف هذا في الأيام القادمة".

ما تعليق رودجرز على تراجع مستوى ليستر سيتي؟

خسر ليستر الآن أربع من آخر ست مباريات شارك فيها في جميع المسابقات، وتلقت شباكه 13 هدفًا، وفرط في صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي.

وعن مستوى الفريق مؤخرًا، قال رودجرز: "في اعتقادي أن هناك الكثير من الأخطاء الساذجة في فريقنا، كما أن لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذي لم يكتسبوا الخبرة المطلوبة بعد".

وواصل: "ولكن من واجبي ومسؤوليتي في الفريق أن أجد حلًا لهذا الأمر، في مباراة نابولي كنا جيدين على الجانب الهجومي، ولكن تراجعنا في الجانب الدفاعي وخسرنا اللقاء، يجب أن نركز على مباراة نيوكاسل القادمة فهي مهمة للغاية بالنسبة لنا".