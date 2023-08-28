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ما هي إصابة كريم بنزيما التي تعرض لها ضد الوحدة؟ ومتى يعود؟

زهيرة عادل
Karim Benzema - Ittihad 2023Getty
كريم بنزيماالإتحادالوحدةدوري روشن السعودي

هل يغيب بنزيما عن أول كلاسيكو سعودي في تاريخه بين الاتحاد والهلال؟

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بعد ثلاث مباريات له فقط في دوري روشن السعودي، لحقت الإصابة اللعينة بالفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، في أول نصف ساعة من اللقاء الرابع أمام الوحدة.

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العميد يلتقي بفرسان مكة حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة.

ما هي إصابة كريم بنزيما مع الاتحاد؟

شهدت الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، سقوط الفرنسي على أرض الملعب متألمًا بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق.

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الجهاز الطبي للنمور حاول علاج اللاعب على أرض الملعب، لكن بعد الإسعافات الأولية والدفع به لدقيقتين فقط، طلب بنزيما الخروج، وهو ما حدث بالفعل، وتم الدفع به بالبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بدلًا منه.

أثناء سقوط بنزيما أمسك بالعضلة الضامة، لكن لم تتضح بعد حجم الإصابة، في انتظار الفحوصات الطبية والإعلان الرسمي من ناديه.

متى يعود كريم بنزيما من الإصابة؟ وهل يغيب عن كلاسيكو السعودية ضد الهلال؟

العميد أمامه مباراة مهمة في الأول من سبتمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أيام فقط من الآن، حيث الكلاسيكو أمام الهلال، ضمن الجولة الخامسة.

وفي انتظار نتائج الفحوصات، لحسم موقف بنزيما من أول كلاسيكو سعودي في تاريخه.

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180706 الأصوات

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