ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2021؟

اقترب دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 من نهايته، وحجزت بالفعل عدد من المنتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي.

واتسمت مباريات أول جولتين في دور المجموعات بندية وإثارة وأهداف غزيرة، وتمكنت عدد من المنتخبات من التأهل إلى ربع النهائي.

وعن المجموعة الأولى، حجز منتخب قطر مقعده في ربع النهائي متصدرًا المجموعة، فيما تتنافس منتخبات العراق وعمان والبحرين على مقعد الوصافة.

أما في المجموعة الثانية، فمن المؤكد أن يستمر الصراع حتى صافرة نهاية الجولة الثالثة، حيث تتنافس تملك منتخبات الإمارات وتونس وسوريا فرصة مثالية في التأهل إلى ربع النهائي، فيما خرج منتخب موريتانيا من السباق.

وفي المجموعة الثالثة، ضمن منتخب المغرب تأهله إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة مستفيدًا من فارق الأهداف، فيما ستكون المنافسة بين الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

أما عن المجموعة الرابعة، فقد ضمن منتخبا مصر والجزائر التأهل إلى الدور ربع النهائي، وستكون مباراة الفريقين في الجولة الثالثة حاسمة في التعرف على متصدر المجموعة ووصيفه.

وفي التقرير التالي نتعرف على المنتخبات المتأهلة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب؟