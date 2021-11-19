يعود الدوري الإيطالي إلى الحياة مرة أخرى بعد توقف لمدة أسبوعين بسبب المباريات الدولية، وستشهد الجولة الثالثة عشر عددًا من المباريات المثيرة في الكالتشيو الذي يشهد إجمالًا منافسة استثنائية هذا الموسم بين جميع الكبار.

وكما هو معروف، فإن رابطة الدوري الإيطالي تُذيع بعض من مباريات كل جولة مجانًا عبر منصتها على موقع يوتيوب، وذلك بعدما لم تتحصل أي قناة عربية على حقوق بث المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نابولي حاليًا صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن ميلان ولكل منهما 32 نقطة، فيما يأتي إنتر بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويبتعد العملاق يوفنتوس عن المقدمة بتواجده في المركز الثامن بـ18 نقطة.

أما روما بقيادة جوزيه مورينيو فيأتي سادسًا برصيد 19 نقطة، مع تفوق جاره لاتسيو عليه في المركز الخامس بـ21 نقطة، مع 22 نقطة لأتالانتا في المركز الرابع.

جدول مباريات وترتيب مجموعة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2021-22

الكثير من الكرة الممتعة بمختلف أنماطها في الكالتشيو مع مباريات مثيرة في الجولة 13، فما هي المباريات المذاعة على يوتيوب؟ في هذا التقرير نستعرض سويًا ذلك الأمر.

ما هي المباريات المنقولة مجاناً في الجولة 13 من الدوري الإيطالي؟

من ضمن مباريات يوم السبت، ستُذاع قمة لاتسيو ويوفنتوس عبر يوتيوب بتعليق ميشيل سعد.

كما ستذاع قمة أخرى مرتقبة تجمع بين الوصيف ميلان والفريق الواعد بشدة هذا الموسم فيورنتينا، بتعليق خالد الغول.

وفي يوم الأحد، تُذاع قمة إنتر ونابولي بتعليق فهد العتيبي، بجانب مباراة روما وجنوى الهامة للغاية لجوزيه مورينيو، بتعليق ميشيل سعد.

آخر اللقاءات التي ستُنقل للجماهير العربية ستكون أودينيزي وتورينو يوم الإثنين بصوت خالد الغول.

ويمكنكم متابعة كل هذه المباراة أيضًا عبر موقع جول، حيث يقوم بمشاركة البث مع الرابطة قبل انطلاق هذه اللقاءات بنصف ساعة.