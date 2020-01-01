ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

بعد انتهاء القمة بفوز كبير للزعيم.. تعرف على المباريات المتبقية للهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020..

وضع الهلال قدمه الأولى على سلم التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على غريمه التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية، النصر ، بأربعة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة يخوضها الفريقان بعد توقف النشاط الطويل بسبب فيروس كورونا.

الانتصار رفع الفارق بين قطبي الرياض إلى 9 نقاط لصالح الهلال مع تبقي 7 جولات على ختام هذا الموسم، ليكون الموج الأزرق نظريًا قاب قوسين أو أدنى من إعادة الدوري إلى خزائنه.

لكن تظل مفاجآت كرة القدم حاضرة، فربما يسقط الهلال في مبارياته المقبلة ويفوز النصر ومن ثم تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويحافظ العالمي على لقبه، وإن بدت الفكرة صعبة للغاية في ظل تألق كتيبة رازفان لوتشيسكو وفوارق المستوى مع باقي الفرق.

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وفي هذا التقرير نستعرض سويًا المباريات المتبقية لكلا الفريقين في الدوري لهذا الموسم..

ما هي المباريات المتبقية للنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

سيخرج النصر لمواجهة أبها، ثم يلتقي بعد ذلك في ملعب الملك فهد بخصم عنيد وهو الوحدة ثم يسافر إلى الطائف لملاقاة متخصص عرقلة الكبار، التعاون.

بعد ذلك سيكون للنصر مباراتين على ملعبه، الأولى أمام العدالة والثانية أمام الفيحاء، وبعدها يلتقي في قمة من قمم الكرة السعودية مع الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة.

الختام سيكون يوم الأربعاء 9 سبتمبر في ملعب الملك فهد الدولي بمواجهة الاتفاق.

المباريات المتبقية للنصر:

الجولة المباراة الموعد الملعب 24 أبها - النصر الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 25 النصر - الوحدة السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الملك فهد 26 التعاون - النصر الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز 27 النصر - العدالة الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الملك فهد 28 النصر - الفيحاء السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الملك فهد 29 الاتحاد - النصر الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الجوهرة المشعة 30 النصر - الاتفاق الأربعاء 9 سبتمبر 2020،

21 محرم 1442،

20:35 مصر، 19:35 السعودية الملك فهد

ما هي المباريات المتبقية للهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

جدول الهلال من الناحية النظرية يبدو أصعب نوعًا ما من جدول النصر ، حيث سيلتقي الزعيم مع الفتح ثم العدالة، وبعدها يلتقي في قمة كبيرة مع الأهلي بجدة.

مباراتان على ملعب جامعة الملك سعود بعد ذلك، الأولى أمام الفيصلي والثانية أمام الحزم، ثم تسافر كتيبة لوتشيسكو إلى مكة لمواجهة صعبة أمام الوحدة.

الختام سيكون في محيط الرعب ولكن بمباراة قوية للغاية أيضًا يوم 9 سبتمبر أمام الشباب.

المباريات المتبقية للهلال: