ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة استثنائية تجمع بين مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

مواجهة مصر والسنغال تتكرر بعد أكثر بقليل من شهر على المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي فاز بها "أسود التيرانجا" بركلات الترجيح.

منتخب مصر تأهل إلى المرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

فيما حجز منتخب السنغال مقعده في المرحلة الختامية بعدما تصدر المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مصر والسنغال؟

موعد مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 هو يوم الجمعة 25 مارس 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال؟

تذاع مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم عبر قناة ONTime Sports المصرية.

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة مصر والسنغال عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - السنغال الجمعة 25 مارس 2022،

21:30 مصر، 22:20 السعودية ONTime Sports 1 HD / ONTime Sports 2 HD القاهرة

كيف تتابع مباراة مصر والسنغال عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة مصر والسنغال عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.