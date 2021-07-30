تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2021

مهمة صعبة تنتظر منتخب مصر الأولمبي يوم السبت 31 يوليو 2021، حيث يواجه منتخب البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

تأهل المنتخب المصري بعدما إفتك نقطة ثمينة من إسبانيا في المباراة الأولى، لكنه خسر من الأرجنتين بهدفٍ نظيف في المباراة الثانية ثم تغلب على المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد.

ويريد أبناء المدرب شوقي غريب تقديم أداءً كبيرًا أمام السامبا لضمان الوصول إلى نصف نهائي البطولة والمنافسة على ميدالية أولمبية.

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو، وكيف يمكنك متابعتها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وتذاع منافسات جميع الألعاب عبر شاشتها.

ستكون القناة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا هي beIN SPORTS XTRA 2، والتي أذيعت عليها مباراة الفراعنة السابقة.

المباراة القنوات الناقلة البرازيل - مصر beIN SPORTS XTRA 1

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل؟

يمكنك مشاهدة القناة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا beIN SPORTS XTRA 1 بدون تشفير، وستجدها على أكثر من قمر صناعي.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS XTRA 1, 2 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10850 أفقي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 12604 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة مصر والبرازيل عبر الإنترنت؟

إذا كنت أحد مشتركي بي إن سبورت، فيمكنك مشاهدة مباراة مصر وأستراليا عبر الإنترنت من خلال خدمة بي إن كونكت التي تتيحها لمستخدميها.

جدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.