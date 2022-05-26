ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-22 وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

تتوجه الأنظار مساء السبت 28 مايو 2022 إلى العاصمة الفرنسية، باريس، وتحديدًا نحو ملعب "دو فرانس" لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22، والتي تجمع بين ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تمكن من إقصاء فياريال الإسباني من الدور نصف النهائي بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما ريال مدريد، فقد نجح في الوصول إلى النهائي بعد أن نجح في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي، وفاز عليه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويبحث ليفربول عن التتويج السابع له في دوري أبطال أوروبا، والثاني على حساب ريال مدريد بعد المرة التي حقق فيها "الريدز" على حساب الفريق الملكي في 1981.

أما ريال مدريد، فيطمح في الحصول على اللقب الرابع عشر له في دوري أبطال أوروبا، والثاني أيضًا على حساب ليفربول، بعد أن حقق الفريق الإسباني الفوز على "الريدز" في نهائي 2018.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد ستكون قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - ريال مدريد السبت 28 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium دو فرانس

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس ولقناة beIN Sports 1 HD Premium، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN Sports 1 HD Premium نايل سات 11013 أفقي 27500 5/6 beIN Sports 1 HD Premium سهيل سات 11547 رأسي 27500 2/3 beIN Sports 1 HD Premium يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة ليفربول وريال مدريد عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.