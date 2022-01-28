يستضيف ستاد رومدي اديجا مباراة قوية بين تونس وبوركينا فاسو في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

تأهل المنتخب التونسي لدور ربع النهائي، بعد أن تسبب في إقصاء النسور النيجيرية بهدف نظيف سجله يوسف المساكني، بعد أن قدم نسور قرطاج أداء أكثر من رائع برغم بعض الغيابات بسبب فيروس كورونا.

على الجانب الآخر، صعد منتخب بوركينا فاسو إلى هذا الدور بعد أن قام بالفوز على الجابون بركلات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟



جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2021



ما هو موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو؟



موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 هو يوم السبت 29 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة مصر وساحل العاج

على قناتي beIN SPORTS HD MAX 1 وbeIN SPORTS HD MAX 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تونس - بوركينا فاسو السبت 29 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD MAX 1, 2 ستاد رومدي اديجا

كيف تتابع مباراة تونس وبوركينا فاسو عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.