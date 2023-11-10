ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، مباراة الوحدة والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الوحدة والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ السبت 11 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية القنوات الناقلة SSC1 SD

SSC1 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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