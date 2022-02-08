يستضيف ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة قوية تجمع بين الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

يشارك الهلال في مونديال الأندية بعد الحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2021، وفاز على الجزيرة في الدور الثاني بستة أهدافٍ مقابل هدف.

على الجانب الآخر، فاز نادي تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 2021، ليشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال وتشيلسي؟

موعد مباراة الهلال وتشيلسي هو الأربعاء 9 فبراير 2022 على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - تشيلسي الأربعاء 9 فبراير 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC

AD Sports Extra

كيف تتابع مباراة الهلال وتشيلسي عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الهلال وتشيلسي عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

كما تنقل قناة أبو ظبي إكسترا المباراة عبر تطبيق AD Sports.