ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة من العيار الثقيل، وذلك حين يستضيف الهلال نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الهلال بدأ مشواره في دوري روشن السعودي بأفضل صورة ممكنة، بعد أن تمكن من حصد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات، بالفوز على الخليج والفيحاء والفتح، ويحتل الصدارة مناصفة مع الشباب.

أما الوحدة، فقد بدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بخسارتين على التوالي، لكنه فاز في الجولة الماضية على حساب أبها، ويسعى لمواصلة تألقه أمام "الزعيم".

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الوحدة الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والوحدة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والوحدة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الوحدة جول، شاهد VIP