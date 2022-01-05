ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022؟

تتوجه أنظار جماهير كرة القدم العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، مساء الخميس 6 يناير 2022 إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي 2022.

الهلال، بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يدخل اللقاء وهدفه إضافة بطولة جديدة إلى سجله الحافل بالإنجازات.

فيما يلعب الفيصلي مباراة كأس السوبر السعودي بصفته حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح "عنابي سدير" إلى استغلال وضع الهلال المتراجع على صعيد النتائج، وتحقيق البطولة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال والفيصلي؟

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس السوبر السعودي هو الخميس 6 يناير 2022.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 8:15 مساءً بتوقيت السعودية، 7:15 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيصلي الخميس 6 يناير 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر SSC 1 HD/SD استاد الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.