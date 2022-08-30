ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة من العيار الثقيل، وذلك حين يستضيف الهلال نظيره الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الهلال بدأ مشواره في دوري روشن السعودي بفوز منطقي على الخليج، الصاعد حديثًا، بهدفين دون رد، ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بأفضل طريقة ممكنة، ويأمل أن يواصل مشوار الانتصارات في الجولة الثانية.

أما الفيحاء، فقد بدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالخسارة أمام ضمك بهدف دون رد، وبالتأكيد يسعى إلى تجاوز هذه البداية المتعثرة على حساب "الزعيم".

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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كيف تتابع مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الفيحاء جول، شاهد VIP