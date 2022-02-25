ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي؟

يستضيف الهلال نظيره الحزم في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد لعب 18 مباراة، كان آخرهم الفوز على الشباب بخماسية نظيفة في ديربي الرياض.

أما الحزم فيحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة الهلال والحزم؟

موعد مباراة الهلال والحزم هو السبت الموافق 26 يناير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الـ 18:25 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 17:25 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الحزم السبت 26 فبراير 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والحزن عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

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