يستضيف استاد محمد بن زايد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الشقيقين، الهلال السعودي، والجزيرة الإماراتي في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

يشارك نادي الهلال للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد أن وصل لنسخة 2019 وحصل على المركز الرابع.

على الجانب الآخر، يشارك الجزيرة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي، ونجح في الفوز بالمباراة الافتتاحية على بيراي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والجزيرة؟

موعد مباراة الهلال والجزيرة هو الأحد 6 فبراير 2022 على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الجزيرة الأحد 6 فبراير 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC

AD Sports Extra

كيف تتابع مباراة الهلال والجزيرة عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الهلال والجزيرة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

كما تنقل قناة أبو ظبي إكسترا المباراة عبر تطبيق AD Sports.