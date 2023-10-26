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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة الصدارة في موسم يعرف جيدًا صعوبته، يستضيف خصمًا صعبًا ومعقدًا هو الأهلي الطامح للعودة من الباب الكبير إلى منصات التتويج..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والأهلي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخالجمعة 27 أكتوبر 2023
موعد المباراة21:00 السعودية
20:00 مصر
الملعبالملك فهد الدولي
القنوات الناقلةSSC Sports HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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