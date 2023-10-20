ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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مباراة هامة تأتي لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 تجمع بين النصر وضمك على ملعب الأول بارك.

النصر بعد سلسلة انتصارات متتالية، سقط في فخ التعادل أمام أبها في الجولة الماضية، وعطلت مسيرته نحو القمة وسيعمل على مصالحة جماهيره، والعودة إلى الانتصارات من جديد من بوابة ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2023-2024 وكيف تشاهد عبر الإنترنت..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر وضمك على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب الأول بارك، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 21 أكتوبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب الأول بارك القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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