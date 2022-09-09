ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل نادي النصر، نظيره نادي ضمك في ملعب مرسول بارك، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022-2023.

نجح النصر في الفوز بمباراته الأولى في الدوري أمام الوحدة، ثم سقط في فخ الهزيمة أمام التعاون، ولم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، ويأمل في مصالحة جماهيره أمام ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة لإثبات أنه قادر على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما ضمك هذا الموسم نجح في الحصول على العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين بالفوز على الفيحاء ثم الخليج، ويريد مواصلة نجاحاته ويهدف للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العالمي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر وضمك؟

موعد مباراة النصر وضمك، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 10 سبتمبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 10 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر وضمك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وضمك عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - ضمك جول، شاهد VIP