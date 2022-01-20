ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، مباراة هامة وقوية تجمع بين التعاون والنصر، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون يمر هذا الموسم بفترة صعبة، ويدخل المباراة بعد خسارة من الهلال في الجولة الماضية، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر النصر يعيش فترة مميزة بعد تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات على التوالي، ويهدف لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وخطف المركز الثاني من الشباب.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

موعد مباراة النصر ضد التعاون هو يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022 على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 15:40 بتوقيت مكة المكرمة، 14:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والتعاون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - النصر الجمعة 21 يناير 2022،

15:40 السعودية، 14:40 مصر SSC 1 HD/SD مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز

كيف تتابع مباراة النصر والتعاون عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والتعاون مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.