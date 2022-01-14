يستضيف النصر نظيره الفيصلي، في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات جعلته يقترب أكثر من القمة وسيعمل على مواصلاتها أمام الفيصلي، بعد الفوز على ضمك في الجولة الماضية بهدفين دون، ليحتل العالمي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

على الجانب الآخر الفيصلي ليس في أفضل حالاته هذا الموسم، وبعد خسارة السوبر أمام الهلال، سيعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة النصر والفيصلي؟

موعد مباراة النصر ضد الفيصلي هو يوم السبت 15 يناير 2022 على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، 17:05 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفيصلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيصلي السبت 15 يناير 2022،

18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC 1 HD/SD مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيصلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.