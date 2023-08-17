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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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الأول بارك بجامعة الملك سعود
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأول بارك، ثاني مباريات النصر في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها التعاون.

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النصر يدخل المباراة، راغبًا في الفوز وتعويض الخسارة الأولى المفاجئة أمام الاتفاق، بعد أن أرهق اللاعبون بشكل كبير في البطولة العربية التي لم يكن مشوار تحقيق لقبها بالسهل.

بينما يسعى التعاون، لإحداث المفاجأة والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تجعله يدخل الموسم حصانًا أسود.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والتعاون على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 على ملعب الأول بارك، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالجمعة 18 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأول بارك
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76008كريم بنزيما
  • 7658خاليدو كوليبالي
  • 12267روبرتو فيرمينو
  • 5946نجولو كانتي
  • 13990مارسيلو بروزوفيتش
  • 26722صفقة أخرى
142591 الأصوات