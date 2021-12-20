ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2021-22؟

يستضيف ستاد مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مباراة النصر الأولى في كأس الملك 2021-2022، والتي ستجمع بينه وبين نادي الاتفاق في دور الـ16.

النصر وصل إلى الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الفيصلي، وسيسعى هذا العام لمصالحة جماهيره والفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، خاصة في ظل غيابه الطويل عن اللقب منذ عام 1990.

أما الاتفاق، الذي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الأول في نسخة الموسم الماضي بالخسارة من الفيصلي أيضًا، سيحاول خلال نسخة الموسم الحالي الذهاب بعيدًا في المسابقة، ومحاولة اقتناص لقبه الثالث، حيث يعود آخر تتويج له إلى عام 1985.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دور 16 من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الرابعة و50 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة النصر - الاتفاق الثلاثاء 21 ديسمبر 2021،

17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC 1

كيف تتابع مباراة النصر والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.