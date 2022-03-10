ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة مرتقبة تجمع بين النصر والاتفاق في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 44 نقطة، بعد الخسارة المدوية أمام الهلال في "ديربي الرياض" بنتيجة 4-0 في الجولة الماضية.

أما الاتفاق، فيدخل المباراة وهو في المركز 14 في جدول الترتيب، بعد أن حصد 23 نقطة حتى الآن، وهو في خطر محدق للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى إذا لم يتدارك الأمر في الجولات المقبلة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابع اللقاء عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الاتفاق والنصر؟

موعد مباراة الاتفاق والنصر في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 11 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - النصر الجمعة 11 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC 1 الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة النصر والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.