ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الجولة 29 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

من أجل الاستمرار في محاولته لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-22، يحل الهلال ضيفًا على الفتح، في الجولة 29 من المسابقة.

الهلال تمكن من تحقيق فوز ثمين على أبها بهدفين دون رد في الجولة 28، ليصعد إلى صدارة الترتيب متفوقًا على الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة من 28 مباراة، ويسعى إلى الفوز في آخرين جولتين من أجل حصد اللقب.

أما الفتح، فيدخل المباراة بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية على ضمك، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب.

ويحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، ويبدو بعيدًا إلى حد كبير عن مناطق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الجولة الـ 29 لمنافسات الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح- الهلال الخميس 23 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة الفتح والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.